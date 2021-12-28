2021/12/28 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّم محاضرو تربية محافظة بابل، الثلاثاء، لائحة بمطالبهم إلى المحافظ حسن منديل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المحافظ وفق بيان صادر عن مكتبه للمحاضرين، (28 كانون الاول 2021)، "نحن معكم ومساندين لقضيتكم رداً للجميل الذي قدمتموه في خدمه لأبنائنا التلاميذ وتقديمكم خدمه مجانية لهم، لضمان استحقاقكم حسب قرار ٣١٥ ".

وأضاف، "خاطبنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل تجديد عقودكم، وتوفير التخصيصات المالية، وإطلاق درجات الحذف والاستحداث لجميع السنوات".

إقرأ/ ي أيضاً: بابل: الموافقة على تمويل رواتب العقود بأثر رجعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة.. لائحة مطالب المتظاهرين أمام مديرية التربية في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة.. لائحة مطالب المتظاهرين أمام مديرية التربية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).