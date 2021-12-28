2021/12/28 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة المجتمعية تعيد امرأة هاربة الى ذويها في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية تعيد امرأة هاربة الى ذويها في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية تعيد امرأة هاربة الى ذويها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).