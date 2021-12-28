السعودية تضع غرامة مالية كبيرة لصيد أحد الطيور النادرة

2021/12/28 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

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حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من صيد طائر العقعق العسيري النادر، لافتة إلى أن غرامة اصطياده تبلغ 100 ألف ريال (نحو 26600 دولار).

وعبر "إنفوغرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر"، أوضحت وزارة البيئة أن العقعق العسيري، يعتبر من أندر الطيور في العالم، وتبقى منه 100 زوج فقط في منطقة عسير.

وأشارت إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل على وضع برنامج لإعادة تأهيله وإكثاره.

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