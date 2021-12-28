2021/12/28 | 14:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لم أقصد الإقبال على الزواج باللجوء للخداع"، هكذا قالت فتاة سعودية بعد طلاقتها بسبب ما يرى زوجها أن ملامحها اختلفت في الحقيقة عن الصورة التي أرسلتها له قبل الارتباط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا و"الرؤية الشرعية".. "فلاتر سناب شات" تزيد حالات الطلاق في الخليج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا و"الرؤية الشرعية".. "فلاتر سناب شات" تزيد حالات الطلاق في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).