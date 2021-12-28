2021/12/28 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكّن العلماء من “فك” أسرار بقايا المومياء المحنطة للفرعون المصري أمنحتب الأول رقميا بالأشعة المقطعية.ويُعتقد أن أمنحتب الأول – الحاكم الثاني للأسرة الثامنة عشرة في مصر – توفي حوالي 1506-1504 قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “لأول مرة”..



مومياء الفرعون المصري أمنحتب الأول تكشف أسرارها المركز الخبري الوطني.

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