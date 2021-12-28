الحوثيون يعلنون استئناف رحلات منظمات الاغاثة والامم المتحدة لمطار صنعاء

2021/12/28 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء استئناف رحلات منظمات الاغاثة والامم المتحدة إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء “بشكل مؤقت”، بعد اسبوع من توقفه عن العمل اثر ضربات للتحالف بقيادة السعودية.وشهد النزاع اليمني هذا الشهر تصعيدا بين المتمردين المدعومين من … Readmore

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