2021/12/28 | 14:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمض النووي الريبي الفيروسي كان "موزعا على نطاق واسع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يؤثر CoV-2 على الدماغ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يؤثر CoV-2 على الدماغ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).