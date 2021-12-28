بالوثيقة.. المفوضية تخاطب رئاسة الجمهورية بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/28 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رئاسة الجمهورية بشأن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

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