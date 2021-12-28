رئيس إيران يزور روسيا في مطلع العام

2021/12/28 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي اليوم الثلاثاء، إن الرئيس إبراهيم رئيسي سيجري سيزور روسيا في مطلع العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن زيارة رئيسي إلى روسيا تأتي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تماشياً مع التفاعل الاستراتيجي بين إيران وروسيا.

وتابع المتحدث “تأتي هذه الزيارة في إطار سياسة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوطيد وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة، مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي”.

ولم تذكر الوكالة موعداً محدداً للزيارة.

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