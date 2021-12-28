2021/12/28 | 14:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8H3XnmNqnjc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد 20 عامًا من الانتظار.. رصاصة تقتل طفلاً والأب ينتحب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد 20 عامًا من الانتظار.. رصاصة تقتل طفلاً والأب ينتحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).