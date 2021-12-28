مصدر: اتفاق 'شبه رسمي' بين عزم وتقدم على منصب الحلبوسي في الحكومة الجديدة

2021/12/28 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، باتفاق شبه رسمي بين تحالفي "عزم وتقدم" على تولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان، بينما سيكون منصب نائب رئيس الجمهورية من عزم.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (28 كانون الاول 2021)، انه "في حال لم يطبق الاتفاق سيكون لتحالف عزم خمسة مرشحين لرئاسة البرلمان وهم خالد العبيدي ومحمود المشهداني و مثنى السامرائي وابومازن وثابت العباسي".

واضاف، ان "اكثر من 10 نواب من المكون السني سينشقون من كتلة عزم اذا تم التصويت على الحلبوسي رئيسا للبرلمان"، لافتا الى ان "المنشقين سيذهبون للمعارضة".

N.A

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