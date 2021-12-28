علماء يوضحون الفرق بين أعراض أوميكرون وبقية سلالات كورونا

2021/12/28 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكتشف المصابون بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد أن العلامة الأولى لمعرفتهم بالإصابة تتمثل في بحة الصوت قبل الشعور بأي أعراض أخرى.وفقا لصحيفة “الميرور” البريطانية، فإن سماع العلامات الأولى للإصابة بكوفيد-19 باتت واضحة بدلا من الشعور بها، حيث أصيب الكثير ممن تعرض لهذه السلالة سريعة الانتشار بصوت مبحوح وأجش على الرغم […]

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