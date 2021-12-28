رسميا.. المفوضية تعلن انتهاء دورها بعد ارسال قوائم الفائزين لرئاسة الجمهورية

2021/12/28 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، رسميا، انتهاء عملها ودورها في العملية الانتخابية.

وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة (بغداد اليوم)، انه "منذ اعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين في انتخابات تشرين الأول الماضي، انتهى عمل المفوضية تقريبا".

لكن الغلاي استدركت، قائلة "ان انتهاء عمل المفوضية الرسمي يتمثل بمخاطبة رئاسة الجمهورية بحسب المادة الدستورية 54، من اجل ان يدعو مجلس النواب لعقد جلسته الأولى".

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