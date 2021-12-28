مفوضية الانتخابات ترسل قائمة اسماء الفائزين لرئاسة الجمهورية

2021/12/28 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رئاسة الجمهورية (استنادًا لأحكام المادة ٥٤ من الدستور)، للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام ٢٠٢١، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة من المفوضية ، ما هو نصه:

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