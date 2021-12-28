جردة للاغتيالات ومحاولات التصفية السياسية في العراق خلال عام 2021

2021/12/28 | 14:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ينشر "ألترا عراق"، أبرز عمليات الاغتيالات والتصفيات السياسية للناشطين والمتظاهرين خلال عام 2021 في العراق، وهي تتوزع بين محافظات البلاد بحسب الأحداث التي وقعت حينها وأغلبها كانت مرتبطة باحتجاجات تشرين التي انطلقت في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019.

استهداف الناشط ناصر مزعل

بدأ العام 2021، وتحديدًا في 3 كانون الثاني/يناير 2021 باستهداف منزل الناشط المدني في تظاهرات الناصرية ناصر مزعل بعبوة ناسفة أدّت إلى أضرار مادية بمنزله.

استهداف الناشط أحمد محمد

في 4 شباط/فبراير 2021، تم تفجير عبوة ناسفة أمام منزل الناشط في تظاهرات محافظة الديوانية، أحمد محمد، أدّت إلى أضرار مادية في المنزل.

استهداف الناشط أحمد عباس

في 8 شباط/فبراير 2021، تعرّض منزل الناشط أحمد عباس إلى استهداف بعبوة ناسفة محلية الصنع وسط مدينة الناصرية، ليقوم فريق من مكافحة المتفجرات بتفكيك العبوة قبل أن تنفجر.

وفي أول شهرين من العام 2021 حدثت عشرات عمليات الاستهداف بـ"عبوات ناسفة" أو محاولات اغتيال لناشطين في محافظة ذي قار، وفقًا لنشطاء.

استهداف الناشط علي عماد

في 8 شباط/فبراير أيضًا، أصيب الناشط في تظاهرات الناصرية علي عماد، بأربع رصاصات أطلقها مسلحون في وقت مبكر من الفجر، حيث يسكن الناشط منطقة الشامية وكان يشارك في احتجاجات تشرين بمحافظة ذي قار.

محاولة اغتيال ناشطين في واسط

في 14 شباط/فبراير 2021، نجا أحمد جمعة وفالح الموسوي، الناشطان بتظاهرات تشرين في محافظة واسط من هجوم مسلح بمدينة الكوت.

اغتيال جاسب الهليجي

في 3 آذار/مارس 2021، قتل في محافظة ميسان، والد الناشط المغيّب علي جاسب في الذكرى السنوية لحادثة اغتيال الناشط في العمارة عبد القدوس قاسم.

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واغتيل الشاعر الشعبي جاسب حطاب الهليجي، بعملية وقعت من قبل مسلحين بمنطقة المعارض في العمارة.

تفجير منزل الناشط سجاد الحسيني

في 13 نيسان/أبريل 2021، تعرّض منزل الناشط بتظاهرات تشرين في محافظة واسط، سجاد الحسيني، إلى عملية تفجير بعبوات ناسفة، دون أي إصابات له أو عائلته.

محاولة اغتيال الشيخ أحمد الايدامي

في 3 أيار/مايو 2021، تم استهداف منزل الشيخ أحمد الايدامي بمحافظة ذي قار من قبل مسلحين مجهولين بإطلاق 3 رصاصات، لدعمه تظاهرات تشرين في المحافظة.

اغتيال الناشط إيهاب الوزني

في 9 أيار/ مايو 2021، مجموعة مسلحة قامت باغتيال الناشط في تظاهرات تشرين بمحافظة كربلاء، إيهاب الوزني، عبر إطلاق نار عليه بعدما كانوا ينتظرونه على دراجة نارية قرب منزله، وهي جريمة هزت الرأي العام العراقي وأدّت إلى مقاطعة كبيرة لانتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

نجاة مراسل تلفزيوني من محاولة اغتيال

في 10 أيار/مايو 2021، نجا مراسل قناة الفرات الفضائية في محافظة الديوانية، أحمد حسن من محاولة اغتيال بإطلاق رصاصتين من قبل مسلحين، فيما أدت المحاولة إلى إصابته في مناطق متفرقة.

استهداف الناشط عماد العكيلي

في 23 أيار/مايو 2021، عبوة لاصقة مفخخة استهدفت سيارة الناشط في تظاهرات مدينة الناصرية، عماد العكيلي، لتنفجر قرب مسجد فالح باشا الكبير في المدينة، لكنّه نجا بأعجوبة قبل يومين فقط من تظاهرة واسعة النطاق مقرّرة في العاصمة بغداد في 25 أيار/مايو.

عملية طعن ناشط في ذي قار

في 17 تموز/يوليو 2021، قام مسلحون باستخدام أسلحة بيضاء لطعن واغتيال الناشط أبو إلياس السعدون في ساعة متأخرة من الليل وسط مدينة الناصرية.

اغتيال ابن الناشطة فاطمة البهادلي

في 25 تموز/يوليو 2021، عثر في محافظة البصرة، جثة ابن الناشطة في تظاهرات تشرين فاطمة البهادلي، البالغ من العمر 26 عامًا، حيث تعرّض لثلاث إطلاقات نارية، اثنتان في الرأس وأخرى في الصدر، كما تبيّن بعد العثور على جثته، بعد أن اختفى لمدة 24 ساعة ولم تتمكّن عائلته من الاتصال به قبل إيجاده مقتولاً.

كما كانت البهادلي تعرّضت لتهديدات عدة قبيل هذه الحادثة من قبل ميليشيات مسلحة، وقد فقدت الناشطة قبلها في عام 2019 ابنها الأول حيث تم إعدامه بحبل دون العثور على قاتله.

محاولة اغتيال لأحد قادة تظاهرات واسط

في 8 آب/أغسطس 2021، قام مسلحون بإطلاق النار على قاسم بهلول، أحد أبرز الناشطين وقادة تظاهرات تشرين في محافظة واسط وتحديدًا بمدينة الكوت.

هجوم مسلح على ناشط في النجف

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هاجم مسلحون منزل الناشط كرار الأسدي، أحد ناشطي تظاهرات تشرين في محافظة النجف، فيما أسفر الهجوم عن إصابة ابن شقيق الأسدي بحروق بليغة وأضرار مادية بالمنزل والسيارة.

محاولة اغتيال ناشط في ذي قار

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تعرض الناشط المدني أزهر تركي، لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل 3 أشخاص مجهولين اعترضوا طريقه في ساعة متأخرة من الليل أثناء عودته من ساحة الحبوبي وانهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء.

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