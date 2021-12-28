عراك بالأيدي في مجلس النواب الأردني خلال مناقشة

2021/12/28 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس النواب النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، رفع الجلسة التي انعقدت الثلاثاء، إلى يوم غد الأربعاء إثر فوضى سادت المجلس، وفقا لما ذكرت مواقع إخبارية محلية.

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