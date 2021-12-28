مفوضية الانتخابات تخاطب رئاسة الجمهورية بشأن المصادقة على النتائج النهائية

2021/12/28 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رئاسة الجمهورية بشأن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

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