حقيقة صفقة القرن .. هل ينتقل رونالدو إلى برشلونة هذا الشتاء؟

2021/12/28 | 14:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

في الوقت الذي تتحدث فيه جميع الصحف الإسبانية والإنجليزية عن وصول حتمي لفيران توريس مهاجم مانشستر سيتي إلى برشلونة، خرجت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بتقرير مفاجئ صباح اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله على أن كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عرض نفسه على النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رونالدو لا يشعر السعادة في مانشستر يونايتد ويفكر جدياً بمغادرة النادي في الميركاتو الشتوي المقبل.



وهو ما دفع وكيل أعماله خورخي مينديز للتواصل مع برشلونة من أجل نقله إلى ملعب الكامب نو.

وأحدث هذا التقرير ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وصف الأمر بـ”صفقة القرن”، نظراً لأن رونالدو يعد أسطورة الغريم التقليدي ريال مدريد والهداف التاريخي للنادي برصيد 450 هدفاً.

كذبة ديسمبر ..



رونالدو لن ينتقل إلى برشلونة أبداً

وبالطبع لم يكن تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو إلا مجرد مزحة بمناسبة يوم الكذب في إسبانيا، فعلى عكس معظم دول العالم التي تحتفل بهذا اليوم في مطلع شهر أبريل، فإن إسبانيا تخصص يوم 28 من شهر ديسمبر لهذه المزحة.

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