الاعدام لارهابيين فجروا سيارة مفخخة في بغداد

2021/12/28 | 14:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجرمين ينتمون لعصابات داعش الارهابية.

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