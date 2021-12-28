هل تعلم كيف تميّز بين أعراض إصابتك بفيروس كورونا أو بنزلات البرد؟

2021/12/28 | 14:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم الدكتور عبدالسيد إرشادات للأشخاص الذين يحاولون معرفة إذا هم مصابون بفيروس كورونا أو يعانون من أعراض الإنفلونزا أو نزلات البرد.

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