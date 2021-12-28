رانجنيك منزعج من أداء مانشستر يونايتد السلبي

2021/12/28 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لم يكن مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رالف رانجنيك، سعيداً بأداء فريقه الباهت خلال التعادل 1-1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأضاع نيوكاسل عدداً من الفرص الخطيرة ولم ينقذ رانجنيك من أول خسارة له كمدرب ليونايتد سوى الأداء المذهل للحارس ديفيد دي خيا.

وأبلغ المدرب الألماني شبكة سكاي سبورتس بعد أن مدد مسيرته الخالية من الهزائم مع يونايتد إلى أربع مباريات “لم يعجبني الأداء على الإطلاق.



اليوم لم نتحكم في المباراة باستثناء بعض اللحظات.



الأمر كله يتعلق بالطاقة والحالة البدنية ومن يفوز بالكرة الثانية.



في كل تلك المجالات لم نكن في أفضل حالاتنا.



الشيء الجيد هو أننا حصلنا على نقطة لكن الأداء بحاجة لأن يكون أفضل”.

وبدا يونايتد في مأزق في كل مرة تقدم فيها نيوكاسل للأمام ودافع رانجنيك، الذي بدأ مسيرته بالفوز 1-0 على كل من كريستال بالاس ونوريتش سيتي، عن قراره بالتحول لأسلوب 4-2-3-1 أمام نيوكاسل.

وقال رانجنيك “اليوم لم يكن الأمر يتعلق بالتشكيل..



لقد كان السؤال عن مدى شراستنا.



يجب أن تكون جاهزاً وقادراً على الفوز بتلك الكرات المشتركة ولم يكن هذا هو الحال غالباً.



إذا كنت تريد أن تكون قادراً على المنافسة هنا عليك أن تكون قويا من الناحية البدنية ولم يكن هذا هو الحال في أجزاء كثيرة من المباراة.



لا ينبغي أن نبحث عن أعذار..



نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل وأن نحصل على المزيد من القوة البدنية”.

وأبدى إيدي هاو مدرب نيوكاسل أسفه على الفرص التي أضاعها فريقه رغم أنه كال المديح لمهاجمه آلان سان-مكسيمين الذي منح أصحاب الأرض التقدم مبكرا قبل أن يعادل إدينسون كافاني النتيجة.

وقال هاو “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا كنا نستحق الفوز.



نفذ اللاعبون خطة المباراة ببراعة.



اعتقدت أننا كنا جيدين للغاية ولم نستحق أن تهتز شباكنا.

“بطبيعة الحال مع شخص مثل (سان-مكسيمين) تريده أن يحصل على الكرة طيلة الوقت.



عندما يكون في حالته لا يوجد أحد مثله تماما.



مفتاح نجاحنا هو محاولة تمريرة الكرة إليه قدر الإمكان”.

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