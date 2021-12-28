صدور حكم الإعدام بحق ثلاثة إرهابيين شاركوا بانفجار في بغداد

2021/12/28 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الثلاثاء، ثلاثة أحكام بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة عناصر ارهابيين عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة ادت إلى سقوط ضحايا واصابات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن “المحكمة أصدرت احكامها بحق المجرمين الثلاث بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد اشتراكهم مع مجموعة ارهابية بتفجير سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة بدوافع ارهابية”.

واضاف ان “المجرمين ينتمون لعصابات داعش الارهابية، مبيناً ان الاحكام التي صدرت بحقهم تأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة 1/ 3 /7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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