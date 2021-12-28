القضاء يصدر احكاما بحق 'ارهابيين' عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في بغداد

2021/12/28 | 15:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الثلاثاء، ثلاثة احكام بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة "ارهابيين" عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة ادت إلى مقتل واصابة عدد كبير من المواطنين.

وقال اعلام القضاء في بيان اليوم، (28 كانون الاول 2021)، إن "المحكمة أصدرت احكامها بحق المجرمين الثلاث بالاعدام شنقا حتى الموت بعد اشتراكهم مع مجموعة ارهابية بتفجير سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة بدوافع ارهابية".

وأضاف البيان، ان "المجرمين ينتمون لعصابات داعش الارهابية"، مبينا ان "الاحكام التي صدرت بحقهم تأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة 1/ 3 /7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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