بغداد اليوم تنشر القوائم النهائية للفائزين بعضوية مجلس النواب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها

2021/12/28 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، قوائم الفائزين بعضوية مجلس النواب المقبل، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها.

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