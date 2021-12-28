برشلونة يُعلن عن إصابة لاعب ثالث بكورونا

2021/12/28 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه، عن إصابة جديدة في صفوفه، بفيروس كورونا.

وحسب بيان النادي الكاتالوني، فإن هذا اللاعب الجديد الذي أصيب، هو الظهير الأيسر المخضرم جوردي ألبا.

وأشار إلى أن اللاعب حالته الصحية جيدة وملتزم بالعزل المنزلي في الوقت الحالي، إلى حين تعافيه.وكان برشلونة قد أعلن يوم أمس إصابة البرازيلي داني ألفيش، والفرنسي كليمنت لينجليت بالفيروس.

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