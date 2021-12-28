بايدن يحذر من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب مرضى كورونا

2021/12/28 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بعض المستشفيات الأمريكية يمكن أن تشهد إجهادا بسبب كثرة المصابين بفيروس كورونا .

وقال بايدن خلال اجتماع افتراضي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة مستعدة بشكل جيد لمواجهة الزيادة في عدد الاصابات، مشددا على أن متحور كورونا (أوميكرون) يعد مصدر قلق لكنه لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر.

يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا التي سجلتها الولايات المتحدة هي الأعلى مابين دول العالم، حيث تجاوزت 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة بالفيروس.

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