وكالة “NNC” تنشر القوائم النهائية للفائزين بالانتخابات البرلمانية

2021/12/28 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنشر وكالة “المركز الخبري الوطني”، القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بانتخابات البرلمان والمصادق عليها من المحكمة الاتحادية.وفي وقت سابق من اليوم، خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، رئاسة الجمهورية إلى دعوة […]

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