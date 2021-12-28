2021/12/28 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تحدث عدد من القادة العسكريين الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، عن المناورات العسكرية الأخيرة لقواتهم، ومراقبة العدو، والقدرة على اختراق القبة الحديدة، وكسر الدرع الصاروخي للعدو.وفي هذا السياق، قال قائد مقر “خاتم الانبياء” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تهديدات من أرفع القادة العسكريين الإيرانيين لأعداء طهران المركز الخبري الوطني.

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