للحد من التهريب.. الجمارك توجه بفتح مكاتب محاذية لاقليم كردستان

2021/12/28 | 15:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الثلاثاء، بفتح مكاتب جمركية محاذية

لاقليم كردستان العراق للحد من التهريب

واستيفاء فروقات الرسم.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مدير عام الهيئة الع

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