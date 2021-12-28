الصحة تعلن أسماء توزيع أطباء التدرج النهائية

2021/12/28 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة، قوائم توزيع اطباء التدرج الى فروع الاقامة القدمى النهائية والمعتمدة.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الأسماء شملت خريجي العام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ الدور الاول والدور الثاني وخريجي السنوات السابقة وخريجي الجامعات الغير عراقية.وأشارت الى نظام المقابلة في …

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