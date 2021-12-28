القوائم النهائية للنواب الفائزين في إنتخابات 2021

2021/12/28 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تنشر “النور نيوز”، القوائم النهائية للنواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية.

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