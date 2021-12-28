ولي العهد الكويتي يكلف صباح الخالد الصباح بتشكيل حكومة جديدة

2021/12/28 | 15:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الجديدة التي سيترأسها صباح الخالد الاحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا.

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