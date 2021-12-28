سياسيون تعرضوا للإحراج في 2021.. ولماكرون وبايدن الحصة الأكبر

2021/12/28 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض وصفعه على وجهه، وتعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن على درج الطائرة ونسيان أسماء ومناصب مسؤوليه، إلى انقطاع الكهرباء أثناء مقابلة للسياسي اللبناني سامي الجميل على هواء CNN..السياسة قد تكون محرجة أحيانًا.

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