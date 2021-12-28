مشاورات واسعة في السودان لثني حمدوك عن الاستقالة

2021/12/28 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ حزب الأمة القومي في السودان مشاورات واسعة مع القوى السياسية حسب صحيفة “الشرق الأوسط” لثني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن الاستقالة.

وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير للصحيفة: “طرحنا خريطة طريق للخروج من المأزق الحالي الذي تعيشه البلاد”.



وأضاف “بدأنا في إجراء نقاشات مع المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير، والقوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي في مجموعة الميثاق الوطني لإيجاد صيغة مشتركة لعرضها على رئيس الوزراء والمكون العسكري لإنقاذ البلاد من الموقف المتدهور بسرعة”.

ومن جهته، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، مساء الأحد، اجتماعاً مع رئيس الوزراء حمدوك، لإثنائه عن الاستقالة، ولم يصدر أي تصريح رسمي عما توصل إليه الاجتماع، وسط أنباء عن إصرار الأخير على مغادرة منصبه.

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