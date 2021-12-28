حقوق الإنسان تعرب عن قلقها من ارتفاع حالات الجريمة بحق النساء والأطفال في العراق

2021/12/28 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعربت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن ارتفاع حالات الجريمة بحق النساء والأطفال في العراق.

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي لـ (بغداد اليوم)، إن "ازدياد حالات الجرائم بحق الأطفال والنساء وتزايد وتيرتها خلال مدة زمنية قصيرة يعتبر تهديداً للمجتمع، ومصدر قلق من تفشي هذه الظاهرة بشكل واسع في المجتمع".

وأضافت، أن "الحالة الاقتصادية، والمشاكل العائلية، هي احد اسباب انتشار هذه الجرائم المشاكل العائلية، فضلا عن تعاطي المخدرات التي تعتبر من اهم الأسباب".

وأشارت الى البطالة "التي تعتبر سبباً رئيسياً في توجه الشباب إلى تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم، محملة "الحكومة مسؤولية هذا الملف ".

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