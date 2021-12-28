2021/12/28 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، عن نتائج العمليات الاخيرة التي نفذها الجهاز ضد فلول داعش ، مؤكداً تنفيذه عمليات نوعية واعتقال قيادات مهمة في التنظيم.

قال النعمان لـ (بغداد اليوم)، ان "حصيلة العمليات التي قام بها الجهاز خلال هذه السنة بلغت اكثر من 300 عملية تم خلالها قتل 100 ارهابي واعتقال اكثر من 250 اخر فضلا عن تدمير مخابئ لهذا التنظيم".

وأضاف، ان "هذه العمليات اسهمت بتعزيز الوضع الامني وتطويق بقايا التنظيم الارهابي واجهاض محاولات كان ينوي الارهابيون تنفيذها لاستهداف المدن وخاصة المناطق التي كان التنظيم يختبئ بها ".

وأوضح، ان "الجهاز يعمل معتمدا على المعلومة الاستخباراتية تمهيدا لتحويل هذه المعلومة الى خطة معلوماتية ومن ثم القيام بعملية استباقية ضد فلول التنظيم الإرهابي".

وأشار الى ، ان "عمل الاستخبارات يعتمد على الجهد الفني والمصادر والمعلومات التي تتحصل من اعتقال ارهابيين اخرين كما حصل في عملية اعتقال والي العراق وبعد اعتقال اخرين تمكنا ايضا من جمع معلومات منهم واعتقال ارهابيين اخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل واعتقال أكثر من 350 داعشياً.. مكافحة الارهاب يكشف حصيلة عملياته خلال 2021) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل واعتقال أكثر من 350 داعشياً.. مكافحة الارهاب يكشف حصيلة عملياته خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).