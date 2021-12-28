الاعلام الأمني تعلن مقتل 4 إرهابيين في ديالى



الاعلام الأمني تعلن مقتل 4 إرهابيين في ديالى
2021/12/28 | 16:02 - المصدر: المورد نيوز
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