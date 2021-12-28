2021/12/28 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد سنوات من الغموض الذي لّف مومياء الملك المصري العظيم أمنحتب الأول، بدأت تتكشف تفاصيل جديدة عن حياته، بعدما أماطت دراسة جديدة اللثام عن أسرار المومياء الملكية، ونُشرت نتائجها، الثلاثاء، بدورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 3000 عام..



مومياء أمنحتب الأول تفتح خزينة الأسرار المركز الخبري الوطني.

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