2021/12/28 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، ان

رفع اسعار الدولار أضر بشرائح كثيرة من

المجتمع العراقي.

وقال عضو التحاف ناصر تركي، إن "تحالف

الفتح سيكون له موقفا قويا وليس اعلاميا

فقط بشان اسعار الصرف"، مبينا إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).