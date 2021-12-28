ضبط كمية كبيرة من

2021/12/28 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على

متهمين وضبط بحوزتهم (416) غرام من مادة

الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي في

البصرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه

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