2021/12/28 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الثلاثاء، أوغو مارادونا ، شقيق النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر ناهز 52 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حياة مختلفة ونهاية واحدة.. وفاة مفاجئة لشقيق دييغو مارادونا الأصغر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حياة مختلفة ونهاية واحدة.. وفاة مفاجئة لشقيق دييغو مارادونا الأصغر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).