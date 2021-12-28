2021/12/28 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تنويها للمشمولين بقانون التدرج الطبي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تود ان تبين الى ابنائها من الملاكات الصحية الساندة والمشمولين بقانون التعديل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنويه من الصحة للمشمولين بقانون التدرج الطبي المركز الخبري الوطني.

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