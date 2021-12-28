امير الكويت يوافق على التشكيل الحكومي الجديد

2021/12/28 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، على التشكيل الحكومي الجديد.وقالت وكالة كونا الرسمية للأنباء إن “أمير البلاد استقبل بدار يمامة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث رفع الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن أمير البلاد وافق على التشكيل الجديد، مبديا توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء”.

واضافت ان “أمير الكويت أعرب عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد، متطلعا إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين، وتحقيق كل ما ينشده الوطن من تقدم ونمو وإزدهار”.

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