الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: ما هي العواقب الاستراتيجية - فارس إيغو

2021/12/28 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_إيغو إيزابيل لاسير، الفيغارو 13/12/2021.



ترجمة بتصرف فارس إيغوبعد الرحيل الفوضوي في نهاية آب (أغسطس) للقوات الأمريكية المنتشرة على مدى عشرين عاما في أفغانستان، بدأ نظام جديد في الظهور.



ما هي الدروس بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها؟الديموقراطيون والجمهوريون نفس المعركة! بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يشككون في ذلك، فإن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أثبت كيف أن تغيير الأولوية الإستراتيجي ......





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