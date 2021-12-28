تصحيح : الكاظمي يقتل ميناء الفاو والقناة العراقية الجافة بمنح إيران ربطا سككيا! - علاء اللامي

2021/12/28 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي حكام الطوائف والعرقيات خانوا مصالح العراق ونخبة سياسية وإعلامية جبانة سكتت أو تواطأت معهم! فهل سيكون مصير ميناء الفاو والقناة الجافة كمصير مياه نهري دجلة والفرات؟ فلينزعج مَن شاء الانزعاج فسأكتب بصراحة دفاعا عن العراق وقناته الجافة وميناء الفاو الكبير! مثلما تخلى حكام العراق ونخبته السياسية والإعلامية والثقافية الجبانة عن الرافدين "دجلة والفرات" وخذلوهما قبل نصف قرن، وتركوا تركيا وإيران تتماديان ف ......





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