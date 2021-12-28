المدرسة وهوس التميز - الهيموت عبدالسلام

2021/12/28 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام «لا أحب هؤلاء السذج الذين يتخرجون بمعدلات عالية وتخصصات علمية مهمة، لكنهم لا يسمعون الموسيقى، ولا يعرفون شاعراً واحداً، ولم يشاهدوا فيلما سينمائيا، ولم يحاولوا كتابة قصيدة، ولم يخلطوا علبة ألوان ليرسموا لوحة...أنا لا أفهم هؤلاء الناس الذين بلا طقوس شخصية بلا عادات بلا تفاصيل، لا يهتمون بألوان الأزرار، ولا خشب المقاعد ...



الحياة في التفاصيل، في الأحاسيس، في الذائقة … في معنى أن تهز رأسك حزناً أ ......





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