ما نسبة التنفيذ المالي لموازنة العام الحالي؟.. التخطيط تجيب

2021/12/28 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الثلاثاء، ان نسبة التنفيذ المالي لموازنة العام الحالي بلغت 99%، مشيرا إلى انها الاعلى مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال النجم في بيان اليوم، (28 كانون الاول 2021)، ان "ارتفاع نسبة التنفيذ في الموازنة يعود الى الحركة المتزايدة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، واطلاق التخصيصات المالية لهذه المشاريع بمراحلها الثلاث، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قدمها منتسبو وزارة التخطيط في متابعة تنفيذ خطط الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مبينا ان العمل في الوزارة كان يتواصل بنحو مستمر بما في ذلك ايام العطل الرسمية".

وأضاف وزير التخطيط، ان "السنوات الاربع المقبلة ستكون مفصلية في الاقتصاد العراقي، بعد التداعيات الكبيرة والخطيرة التي واجهها البلد خلال السنوات الماضية، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصحيح المسارات التنموية والاقتصادية، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات".

وتابع البيان ان "هيئة الرأي في جلستها السادسة، التي حضرها وكيلا الوزارة، ورؤساء الاجهزة والتشكيلات والمديرين العامين في الوزارة، ناقشت عددا من القضايا والملفات ذات الصلة بعمل الدوائر والتشكيلات ومتابعة تنفيذ المشاريع، والعمل باتجاه تحسين مستوى الاداء للعاملين في الوزارة".

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة مسودة مشروع مذكرة تفاهم في مجال حقوق الملكية الصناعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومديرية حماية الملكية التجارية والصناعية السورية.

وشهد الاجتماع مناقشة افاق التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والجامعة الامريكية في بغداد، في مجال برامج القيادة والبرامج الخاصة بالتحليل الاحصائي، والخدمات الاستشارية، وتطوير اللغة الانكليزية، وفقا لنص البيان.

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