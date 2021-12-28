التربية تمدد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الصباحية والمسائية (وثيقة)

2021/12/28 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التربية، الثلاثاء، تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2021-2022.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الاول 2021)، انه "تقرر تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2021-2022 لغاية يوم الاثنين العاشر من كانون الثاني القادم (10-1-2022 )".

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