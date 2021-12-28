قرار من التربية يخص تسجيل الطلبة في المدارس الصباحية والمسائية

2021/12/28 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية تقرر تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2021-2022 لغاية يوم الاثنين العاشر من كانون الثاني القادم (10-1-2022 )

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