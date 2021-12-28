موعد الاجتماع بين الصدر والخزعلي والعامري في الحنانة

2021/12/28 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بقرب عقد اجتماع في الحنانة غدا الأربعاء يجمع الصدر بالعامري والخزعلي والفياض.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اجتماعا سيعقد غد الأربعاء في الحنانة بمحافظة النجف".

وأضاف ان "الاجتماع يجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".

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